В Азербайджане могут наладить производство детекторов для спутников малого размера

26 июля 2018 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) и ОАО «Азеркосмос» могут наладить сотрудничество, нацеленное на изготовление новых детекторов гамма-излучения и ионизирующих частиц на основе микропиксельных кремниевых фотоусилителей для спутников малого размера.

Об этом сказал вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев на встрече ОАО «Азеркосмос» и Центра стратегических научных исследований НАНА (ЦСНИ).

Согласно сообщению НАНА, на встрече приняли участие вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев, руководитель ЦСНИ НАНА, доктор политических наук Фатали Абдуллаев, председатель ОАО «Азеркосмос» Рашад Набиев, представители Института радиационных проблем НАНА и Национальной академии авиации.

На мероприятии руководитель лаборатории №2 ЦСНИ, доктор философии по физике Фарид Ахмедов выступил с презентацией, посвященной изготовлению новых детекторов гамма-излучения и ионизирующих частиц на основе микропиксельных кремниевых фотоусилителей для спутников малого размера. Ахмедов сообщил, что в 2015-2016 годах на основе предложенного ими устройства в Центре NanoFab (Корея) были изготовлены новые образцы фотодиодов MSFD. Он отметил, что, сравнив эти фотодиоды с последними моделями продукции японской компании Hamamatsu, специалисты признали их преимущество. Фотодиодами заинтересовались некоторые исследовательские центры и производственные компании зарубежных стран.

Заведующий лабораторией перечислил требования, необходимые для изготовления детекторов ионизирующего излучения на основе указанных фотодиодов, и рассказал о сферах применения фотодиодов MSFD.

Затем вокруг презентации состоялись дискуссии.

Подчеркнув стратегическую значимость проекта, руководитель ЦСНИ НАНА Фатали Абдуллаев отметил, что необходимо вновь рассмотреть вопросы, связанные с его реализацией, и уделить основное внимание налаживанию связей с компаниями в рамках проекта.

Председатель ОАО «Азеркосмос» Рашад Набиев подчеркнул необходимость оказания поддержки исследованиям в указанной сфере и отметил, что большое значение имеет изучение опыта Академии в данной области.

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