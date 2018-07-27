Всемирно известный робот София в Баку (ФОТО)

27 июля 2018 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В мероприятии “Global Influencer Day”, которая пройдет 27-28 октября при сотрудничестве компаний Keepface DMCC и FA International Trade Events, будет выступать всемирно известный робот София.

Созданная компанией Hanson Robotics на основе искусственного интеллекта робот София, была создана со схожей для человека манерой речи, чувством юмора и может отвечать на определённые вопросы и проводить простые беседы по заранее определённым темам. Для того, чтобы строить зрительный контакт и узнавать людей, София имеет камеры и программную систему. Также, она была объявлена гражданкой Саудовской Аравии.

По ссылке снизу вы можете посмотреть на пробуждение Софии: https://www.youtube.com/watch?v=LguXfHKsa0c

Также, на мероприятии будут выступать высококлассные influencer-менеджеры всемирно известных компаний, таких как Google, Microsoft, Forbes и Instagram.

В течении следующего месяца будут объявлены имена тех, кто присоединится к мероприятию в качестве основных спикеров. Согласно информации, предоставленной организатором FA International Trade Events, билеты для мероприятия поступят в продажу в течении двух недель.

Чтобы следить за самыми последними новостями о “Global İnfluencer Day”, воспользуйтесь адресом http://influencerday.org/

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