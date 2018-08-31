Консорциум IT-компаний Азербайджана будет оказывать инвестиционную поддержку стартапам

31 августа 2018 16:47 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанский консорциум экспорта инноваций открыл представительство в Узбекистане
ИКТ 6 июля 13:21
Азербайджанский консорциум экспорта инноваций откроет представительство в Узбекистане
ИКТ 25 июня 17:57
Азербайджан будет экспортировать софтверные решения
ИКТ 21 декабря 2017 17:56
Лента новостей
25 школьников прошли бесплатные занятия по программированию в Центре «Barama» при Azercell (ФОТО)
ИКТ 17:15
Глава МИД Турции завил о нормализации отношений с Нидерландами
Турция 17:10
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась c китайской делегацией (ФОТО)
Политика 16:51
Второй победитель промокампании «Пей Xırdalan, выиграй квартиру в Хырдалане» получил ключи от новой квартиры
Бизнес 16:50
Лавров: Договоренность с США об избежании инцидентов в Сирии работает
Россия 16:50
В Ереване предупредили о неизбежном крахе Армении
Точка зрения 16:34
Нацбанк Таджикистана продлил лицензии платежным системам российских компаний
Таджикистан 16:28
В Кыргызстане планируют увеличить налоговые сборы
Кыргызстан 16:27
Turkish Airlines возобновляет полеты из Баку в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен
Бизнес 16:21