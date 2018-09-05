Эльмир Велизаде: В Азербайджане разрабатывается нацстратегия по кибербезопасности (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по разработке национальной стратегии по кибербезопасности, сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде в среду в ходе мероприятия, посвященного тренингам по кибербезопасности для стран СНГ.
Мероприятие организовано при поддержке Международного телекоммуникационного союза.
По словам Велизаде, работы в этом направлении ведутся по инициативе министерства совместно с соответствующими госведомствами страны.
"Помимо этого, в сфере информационной безопасности в стране создана координационная комиссия. Все это указывает на то, что государство уделяет серьезное внимание данной области. Наряду с этим, для повышения кадрового потенциала в сфере информационной безопасности в вузах расширяется подготовка кадров. Отрадно, что по этой специальности наблюдается семикратный рост в приеме в вузы, что составило 140 человек ежегодно. Это является наглядным примером того, что уделяется большое внимание кадровой подготовке", - сказал замминистра.
Динамика развития в стране и широкое применение информационно-коммуникационных технологий, по его словам, требует серьезного внимания к обеспечению кибербезопасности.
В стране за последние годы были проведены мероприятия международного масштаба и в рамках этих мероприятий, как сказал замминистра, главным вопросом было обеспечение кибербезопасности. Среди них можно отметить конкурс песни "Евровидение", первые Европейские игры, Игры исламской солидарности и другие мероприятия международной значимости.
"На всех этих мероприятиях было важно обеспечение защиты информационных систем. И за все это время в сфере информационной безопасности серьезных инцидентов зафиксировано не было. Однако в этой области важно постоянно повышать уровень знаний. Сегодня, как я уже сказал, этой сфере уделяется повышенное внимание, и одним из шагов является разработка нацстратегии по кибербезопасности",- сказал Велизаде.
(Автор: Гусейн Велиев)