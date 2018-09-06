Мобильный оператор Азербайджана запустил приложение контроля абонентских номеров

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell запустил для своих абонентов мобильное приложение "Мой Bakcell", которое включает в себя все необходимые опции "персонального кабинета", сказали Trend в компании.

Посредством дистрибутива, абоненты могут удаленно совершать различного рода операции с Sim-картой, подключить сервисы и многое другое.

Приложение полнофункционально на трех языках (на азербайджанском, русском и английском) и адаптировано для смартфонов, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.

В "персональном кабинете" отображается информация о тарифном плане, об остатке денег на счету, объем мобильного трафика и разговорного времени, график по сроку активной линии, информация о текущем кредите, можно получить дополнительный кредит, пополнить баланс, как своего, так и другого номера без необходимости сторонней программы.

В приложении реализован информативный раздел по роумингу, где также можно получить детальную информацию, а также ознакомиться с тарифами на роуминг.

Можно также переадресовывать вызовы, подключить опцию оповещения о пропущенных звонках, когда телефон был занят или выключен, получить интернет настройки, подключиться к интернет-пакетам и пакетам SMS, блокировать номер в случае его кражи или утери.

Приложение позволяет также отправлять бесплатные SMS. Кроме того, абонентам предоставляется возможность получить общую и детальную информацию об истории использования мобильного номера, указав интересующий промежуток времени.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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