В 2019 году международная олимпиада по информатике состоится в Азербайджане (ФОТО)

11 сентября 2018 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершилась международная олимпиада по информатике, состоявшаяся в Цукубе, одном из научно-технических центров Японии. На церемонии закрытия этой престижной олимпиады с участием азербайджанских учеников при поддержке министерства образования и ООО «Azercell Telekom», вместе с награждением участников, была объявлена страна, в которой этот конкурс состоится в будущем году. Так, международная олимпиада по информатике, на которой ожидается участие свыше 300 учеников примерно из 80 стран, в 2019 году пройдет в Азербайджане.

Стоит отметить, что прежде чем отправиться на олимпиаду с участием 340 учеников из 85 стран, наши школьники прошли специальный курс обучения в центре инноваций и предпринимательства «Barama» при организационной поддержке министерства образования и содействии ООО «Azercell Telekom». Основной целью занятий являлось стимулирование процесса подготовки учащихся к олимпиаде, повышение их научно-творческой инициативы, создание условий для выявления их научного потенциала, проведение эффективной подготовки для способных учеников, преуспевших в различных соревнованиях.

Содействие и поддержка в области образования и развития молодежи являются одним из приоритетов ООО «Azercell Telekom». С первых дней своей деятельности компания реализовала ряд успешных проектов в этом направлении и оказала поддержку большому количеству мероприятий. Среди этих проектов - организация лабораторий 3G и 4G в университетах страны, бесчисленные успешные проекты в центре инноваций и предпринимательства «Barama», различные студенческие программы.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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