Почта Азербайджана готовится к эмиссии карт Visa International

15 сентября 2018 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct в ближайшее время приступит к эмиссии карт международной платежной системы Visa International, сказали Trend во вторник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Согласно данным ведомства, между сторонами подписано соглашение NDA (Non-disclosure agreement) и получено ценовое предложение.

"В настоящее время ведутся работы по выбору соответствующего банка", - сказали в министерстве.

Общее число активных платежных карт ООО Azerpoct за январь-июль 2018 года выросло на 62,5 процента и превысило 114,9 тысячи. За прошедший период число карт увеличилось на более чем 43,7 тысяч единиц.

Существенному росту числа платежных карт, как сообщалось ранее, способствовали внесенные в 2016 году изменения в закон "Об электронной торговле". В результате этого небанковские кредитные организации (НКБО) и ломбарды приняли на себя обязательство работать напрямую с банками. Если учесть, что Azerpoct не занимается выдачей кредитов, он не может составить конкуренцию НКБО и ломбардам, что стало причиной их выбора в качестве партнера Azerpoct и способствовало росту эмиссии карт ООО.

Почтовый оператор приступил к оказанию финансовых услуг в 2012 году в соответствии с лицензией Центрального банка Азербайджана. Сегодня свыше 1,2 тысячи отделений почтовой связи ООО предоставлена возможность оказания всех видов банковских услуг (за исключением выдачи кредитов и привлечения депозитов) на основании лицензии Центробанка.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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