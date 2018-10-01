В Гекчае открылся новый дилерский магазин Bakcell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого быстрого мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает расширять сеть своих дилерских магазинов и центров обслуживания клиентов в регионах страны, с целью сделать услуги и продукты компании еще ближе к потребителям, сообщает мобильный оператор в понедельник.

В рамках этой деятельности, в центре Гекчая, на улице Гейдара Алиева, был открыт новый дилерский магазин Bakcell.

В новом дилерском магазине представлен полный спектр продуктов Bakcell, а также последние модели мобильных устройств и аксессуаров. Посетив новый магазин, жители Гейчая смогут получить информацию обо всех услугах и продуктах Bakcell, а также приобрести мобильный номер и необходимое мобильное устройство.

«Bakcell старается сделать инновационные услуги и продукты компании более доступными для жителей всех регионов Азербайджана. Гекчай также занимает особое место среди этих регионов, и мы делаем всё возможное, чтобы расширить тут нашу деятельность. Услуги 4G от Bakcell уже охватывают более 30 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров и Гекчай один из таких регионов. Уже сейчас наши услуги 4G доступны в центральной части района, и мы продолжаем работы, направленные на расширение их охвата. Мы уверены, что новый дилерский магазин будет очень полезен для жителей Гекчая», - отметил директор по продажам компании Bakcell Заур Байрамов.

Нужно отметить, что в связи с открытием нового магазина в Гекчае, каждый клиент, купивший тут мобильный телефон, получит еще один мобильный телефон другой модели в ПОДАРОК. Этим уникальным предложением можно будет воспользоваться в течение одного месяца.

Bakcell продолжит работать над расширением охвата своей телекоммуникационной сети, а также сети дилерских магазинов и центров обслуживания клиентов, чтобы абоненты по всему Азербайджану были обеспечены услугами самого высокого качества.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процента территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания Bakcell получила престижную награду Speedtest за «Самую скоростную мобильную сеть» за первое полугодие 2018 года. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, была вручена Bakcell за предоставление самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану. Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89

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