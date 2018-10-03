Очередной центр продаж и обслуживания Bakcell открылся в Габале (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell открыла новый центр продаж и обслуживания в городе Габала.

Новый центр продаж и обслуживания, открытый в рамках деятельности направленной на расширение сети продаж и обслуживания клиентов Bakcell, предоставит потребителям возможность воспользоваться полным спектром абонентских услуг, а также приобрести мобильные устройства, номера и аксессуары, посетив данный центр.

«Bakcell осуществляет специальную стратегию, направленную на предоставление клиентам, проживающим в регионах Азербайджана самых инновационных продуктов и услуг, наряду с самым скоростным мобильным интернетом в стране. Габала играет важную роль в этой стратегии. Сеть 4G компании Bakcell уже сегодня охватывает всю территорию Баку и Апшеронского полуострова, а также центральные части и города более 30 регионов страны, включая город Габала. В Габале уже установлено 6 станций 4G, и мы продолжаем работать над увеличением охвата сети LTE в этом регионе. Кроме этого, в данный момент мы проводим кампанию по предоставлению бесплатного пакета размером в 5 Гб в 16 районах страны. Поэтому, наши абоненты в Габале имеют возможность получить 5 Гб Интернета бесплатно и опробовать преимущества и превосходство нашей сети четвертого поколения. Кстати, абоненты могут также обменять свои СИМ-карты 3G на новые, поддерживающие технологию 4G совершенно бесплатно!» отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

На церемонии открытия Нового Центра Продаж и Обслуживания, был также представлен новый продукт компании Bakcell – «WiFi – Модем». Новый модем позволяет пользователям подключить к нему до 32 устройств, и обеспечить доступ к высокоскоростному интернету без необходимости прокладки дополнительного кабеля или просверливания стен и дверей. Продажи данного устройства уже начались.

Отметим, что по случаю открытия, жители Габалы которые посетят Новый Центр Продаж и Обслуживания в течение месяца, получат до 10% скидки на мобильные телефоны, а также бесплатный мобильный номер и аксессуар для купленного телефона в подарок.

Компания Bakcell продолжит работать над расширением охвата своей высококачественной телекоммуникационной сети, а также сети дилерских магазинов и центров обслуживания клиентов, чтобы абоненты по всему Азербайджану были обеспечены услугами самого высокого качества.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания Bakcell получила престижную награду Speedtest за «Самую Скоростную Мобильную Сеть» за первое полугодие 2018 года. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, была вручена Bakcell за предоставление самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану. Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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