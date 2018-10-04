В Азербайджане приступили к выдаче стартаперам грантов на поездку

4 октября 2018 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «Парк высоких технологий» министерства транспорта, связи и высоких технологий приступил к выдаче грантов на поездку, сообщили Trend в четверг в министерстве.

Согласно данным ведомства, грантовые поездки выдаются в рамках акселерационной программы «Fast Track» локальным стартап-проектам, желающим принять участие в проводимых за рубежом крупных инвестиционных мероприятиях, где они смогут встретиться с потенциальными инвесторами. Благодаря грантовым поездкам они смогут безвозмездно принимать участие в зарубежных тренингах и конкурсах.

В рамках программы акселерации «Парком высоких технологий» выданы первые гранты на поездку стартап-проектам Ticketsetup и OnBrunch.

Проекта Ticketsetup будет представлен в конференции Startup Con в Германии, а OnBrunch, в Startup Istanbul Competition, который состоится в Стамбуле.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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