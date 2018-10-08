Bakcell провела собеседования на очередной крупной карьерной ярмарке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в карьерной ярмарке, проведенной 5 октября Академией Baku City Circuit (BCC) совместно с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) под девизом «Маленькими шагами к большим возможностям».

В ярмарке, прошедшей в Академии BCC, приняли участие около 40 ведущих компаний страны, которые рассказали молодым специалистам о карьерных возможностях и программах стажировки.

На стенде Bakcell, как всегда привлекшем большое внимание участников, студентам была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании, как продажи и маркетинг, а также были проведены собеседования с потенциальными кандидатами. В целом в ярмарке приняли участие более 900 студентов, большинство из которых составили бывшие волонтеры Гран-при Азербайджана «Формулы 1» и других мероприятий.

Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана и вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения. Только в течение этого года компания приняла участие сразу в нескольких крупных карьерных выставках, где были объявлены вакансии и проведены собеседования. Наряду с этим Bakcell объявила о начале традиционной летней программы стажировки и успешно осуществила целый ряд других проектов, направленных на поддержку образования и развитие карьеры молодежи.

Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, и таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря более чем 7000 базовых станций сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания Bakcell получила престижную награду Speedtest за «Самую Скоростную Мобильную Сеть» за первое полугодие 2018 года. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, была вручена Bakcell за предоставление самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану. Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

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