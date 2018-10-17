Facebook в Узбекистане вновь «ожил»; надолго ли?

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в среду, 17 октября, снова заработал Facebook. Это уже был третий за месяц крупный сбой в работе соцсети в Узбекистане, передаёт "Подробно.uz".

Проблемы с доступом к аккаунтам в социальной сети в последний раз возникли у узбекистанцев 12 октября ближе к вечеру. В течение прошедших пяти дней Facebook был доступен только через сервисы VPN. И вот, 17 октября, соцсеть снова "ожила".

При этом проблемы с видеохостингом YouTube, доступ к которому затруднен с 8 октября, до сих пор сохраняются.

Напомним, что сентябрь 2018 года стал серьезным испытанием для любителей Facebook. В первый раз соцсеть "упала" в начале сентября и отсутствовала практически неделю – с 4 по 12 сентября. Второй раз Facebook пропал 17 сентября и не работал вплоть до 27 сентября. Стоит сказать, что это самые масштабные проблемы с доступом к аккаунтам в соцсети, которые были в стране с момента ее [соцсети] запуска.

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