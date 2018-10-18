Мининфоком Узбекистана назвал причину проблем с доступом к Facebook и YouTube

18 октября 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олимжон Умаров рассказал о возможных причинах перебоев в работе социальных сетей Facebook и «ВКонтакте», а также видеохостинга YouTube, передаёт "Газета.uz".

По его словам, технические сбои могут быть вызваны установкой нового оборудования для увеличения емкости внешнего интернет-канала. Мининфоком планирует завершить проект до конца ноября.

«Мы завершаем реализацию проекта по увеличению скорости интернета (в 10 раз - ред.). Я думаю, к концу ноября наши граждане реально почувствуют эффект… Сейчас закупается целый ряд нового оборудования для необходимого апгрейда. Технические сбои могут быть вызваны тестированием, апробацией, отладкой [оборудования]», — отметил Олимжон Умаров на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана 18 октября.

Проблемы с доступом к YouTube в Узбекистане начались в начале октября. До этого наблюдались сложности с доступом к Facebook. У пользователей «ВКонтакте» около месяца проблемы с отображением и воспроизведением медиаконтента.

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