Иран планирует запустить в космос еще один спутник

23 января 2019 15:06 (UTC+04:00)

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран планирует запустить в космос еще один спутник, второй из двух анонсированных ранее, по случаю 40-ой годовщины победы в стране Исламской революции, сообщает агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Министр отметил, что спутник планируется доставить в космос при помощи иранской ракеты-носителя "Сафир" ("Посол"). Хатами подчеркнул, что Иран постоянно улучшает свои возможности в этой сфере.

Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сообщил, что Иран провел один из двух анонсированных пусков спутника отечественного производства. Однако, по его словам, ракета-носитель на одном из этапов не набрала достаточной скорости, и спутник "Паям" ("Послание") не удалось вывести на орбиту. Он добавил, что вскоре на орбите ожидается (спутник) "Дусти" ("Дружба").

Попытка вывести спутник на орбиту прошла на фоне обеспокоенности ряда стран ракетными пусками Ирана. МИД Франции уже осудил запуск Ираном ракеты-носителя со спутником, подчеркивая, что такие действия не соответствуют резолюции Совбеза ООН. Госдепартамент США, в свою очередь, также обвинил Иран в нарушении резолюции Совбеза ООН из-за запуска в космос ракеты-носителя со спутником.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прежде заявлял, что ракетные пуски Ирана не нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 2231.

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