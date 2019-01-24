Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и один из самых престижных банков страны Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Этот документ, подписанный с одним из крупнейших корпоративных клиентов Bakcell в финансовом и банковском секторах, подразумевает организацию совместной деятельности, направленной на расширение существующего партнерства между сторонами, а также реализацию совместных проектов в различных областях.

После церемонии подписания представители обеих сторон обсудили возможности создания совместных продуктов и услуг в таких областях, как телекоммуникации и банковское дело, в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного генеральным директором Bakcell Николаем Беккерсом и председателем наблюдательного совета Premium Bank Эльчином Ахмедовым.

Bakcell предоставляет телекоммуникационные услуги самого высокого качества более 3500 корпоративным клиентам, представляющим самые разные сферы деятельности. Являясь крупнейшим поставщиком корпоративных телекоммуникационных услуг во многих секторах экономики, компания предоставляет телекоммуникационные решения самого высокого качества для местных и международных компаний, работающих на Азербайджанском рынке. Команда профессионалов Bakcell готова в любой момент предоставить индивидуальную помощь компаниям, государственным структурам и другим организациям, по всем вопросам касающимся мобильной связи. Bakcell помогает корпоративным клиентам более эффективно работать и взаимодействовать со своими партнёрами и клиентами, предоставляя им надежные и безопасные телекоммуникационные услуги, таким образом, внося свой вклад в развитие экономики и бизнес-сектора страны.

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