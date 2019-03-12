В Азербайджане в ближайшее время может появиться новый DATA-центр

БАКУ /Trend/ - Географический резервный DATA-центр, строящийся в Евлахском районе Азербайджана, может начать функционировать в июле этого года.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель директора AzInTelecom Джейхун Алиев на конференции "Надежная и безопасная облачная среда", проходящей в рамках недели кибербезопасности в Баку.

Алиев отметил, что резервное копирование является очень важной технологией, при помощи которой, возможно легкое восстановление любой потерянной информации.

"Есть компании, у которых нет своей ИТ-инфраструктуры, и они могут хранить свою информацию в нашей базе данных, которую мы строим в Евлахе", - сказал он.

Отметим, что резервный центр позволит обеспечить непрерывность работы критических систем в случае выхода из строя расположенного в Баку основного, что еще больше повысит уровень катастрофоустойчивости и надежности IT-инфраструктуры AzIntelecom.

ООО AzIntelecom приступило к коммерческой эксплуатации ресурсов крупнейшего в Азербайджане DATA-центра с января 2017 года. DATA-центр получил сертификат соответствия уровню Tier3, наличие которого является официальным подтверждением того, что он спроектирован на основе мировых стандартов и соответствует необходимым критериям надежности и безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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