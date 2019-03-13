В Азербайджане необходимо повысить уровень квалификации учителей по информатике - замминистра

13 марта 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В средних школах Азербайджана необходимо повысить уровень обучения информатики и квалификацию учителей по этому предмету.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде на VI Региональном форуме по интернет-управлению в Баку, посвященном кибербезопасности.

По мнению замминистра, способы борьбы с вирусами и преступностью в интернете должны изучаться уже со школы.

Сегодня, добавил Велизаде, почти все учащиеся пользуются интернетом, современными технологиями.

"Мы должны информировать их о кибербезопасности. Думаю, что соответствующие органы предпримут шаги в этом направлении", - сказал замминистра.

В среду в Баку в рамках «Недели кибербезопасности» проходит VI Региональный форум по интернет-управлению на тему «Кибербезопасность: наша общая ответственность». Организаторами мероприятия являются министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Программа развития ООН. Форум собрал местных и зарубежных экспертов, которые обсудят текущую ситуацию и предстоящие задачи в сфере обеспечения кибербезопасности, безопасный интернет, инновативные решения в сфере кибербезопасности и другие вопросы.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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