Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в нескольких странах мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются с 12:58 по времени Восточного побережья США (20:58)", - говорится в сообщении.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Нидерландов, Испании, Германии) и Латинской Америки (Мексики, Аргентины).

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (52%), соединением (37%) и входом в систему (9%).

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