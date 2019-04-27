Таир Исмаилов: Взаимодействие с операторами Азербайджана в приоритете GSMA (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет читателям блиц-интервью с директором Ассоциации GSMA по стратегическим связям в России и СНГ Таиром Исмаиловым.

- Как GSMA оценивает развитие мобильной связи в Азербайджане?

- Мобильные операторы Азербайджана предлагают своим клиентам инновационные продукты, обеспечив покрытие всей страны сетями 3G и LTE. Также Азербайджан является одним из пионеров в области предоставления услуг мобильной идентификации гражданам, приравняв мобильный ID к полноценной подписи на законодательном уровне. На наш взгляд, это отличный пример трансформации государственных услуг в соответствии с растущим запросом населения на цифровые решения в различных сферах.

- Запланированы ли у GSMA проекты в области развития мобильных технологий в Азербайджане?

- В настоящий момент у GSMA в приоритете взаимодействие с операторами Азербайджана по программам Identity, Future Networks и IoT.

- В каких областях GSMA поддерживает ICT-игроков в Азербайджане?

- Так как мы являемся ассоциацией мобильных операторов, мы работаем с членами структуры в Азербайджане для обмена опытом. GSMA в качестве наблюдателя входит в состав Комиссии Регионального содружества в области связи по регулированию использования радиочастотного спектра, а также выступает на региональных телеком-конференциях, организуемых ITU. Кроме того, мы активно участвуем в других региональных мероприятиях для взаимодействия с представителями регулирующих органов и другими игроками рынка.

Справка: GSM Association (GSMA) -это торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру. GSMA была образована в 1995 году с целью поддержки и продвижения мобильных операторов, использующих стандарт GSM.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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