Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7

БАКУ /Trend/ - Microsoft объявляет о прекращении поддержки операционной системы Windows 7, осуществляемой в течение 10 лет с 22 октября 2009 года. Поддержка Windows 7 будет прекращена 14 января 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на представительство компании Microsoft в Азербайджане.

С 18 апреля текущего года пользователи получают уведомления, цель которых –информирование о грядущих изменениях. При этом пользователи имеют возможность отказаться от информационных уведомлений.

Важно отметить, что операционная система Windows 7 будет продолжать работать, но пользователи не будут получать уведомления о безопасности от Microsoft. Это значит, что старые ПК будут незащищены от вирусов и останутся уязвимыми. Помимо этого, Microsoft не будет оказывать техническую поддержку Windows 7.

Служба «Desktop App Assure», предлагаемая Microsoft FastTrack, активирована для облегчения этого перехода. Этот сервис устраняет любые проблемы, которые могут возникнуть с Windows 10 и Office 365ProPlus.

Кроме того, Microsoft прекращает поддержку продуктов SQL Server 2008 и Windows Server 2008 с 9 июля 2019 года и 14 января 2020 года соответственно.

Окончание срока действия «Windows Server 2008/2008 R2» и «SQL Server 2008/2008 R2» приведет к тому, что клиенты останутся один на один с киберугрозами. По этой причине клиентам рекомендуется использовать новые продукты.

В связи с происходящими изменениями «Microsoft» предлагает пользователям руководство для Windows 10: «IoT». Эта служба будет активна до 2028 года, выполняя функции поддержки Windows 10 в течение многих лет.

Также в рамках партнерского сотрудничества “Microsoft” предоставляет клиентам услугу SAM (Software Asset Management). Клиенты могут воспользоваться этим сервисом для оптимизации инфраструктуры, кибербезопасности и производительности облачных вычислений, что позволит избежать ненужных затрат на программное обеспечение, а также снизит риск использования устаревших версий продуктов.

Срок действия бесплатного пользования Windows 10 истек 29 июля 2016 года. После этого новое программное обеспечение будет доступно только на платной основе. Стоимость программного обеспечения Windows 10 будет ниже, чем стоимость, необходимая для обновления программного обеспечения за последние 10 лет.

Пользователи также могут посетить веб-сайт www.microsoft.com/windows7, чтобы узнать больше о переходе на Windows 10 с Windows 7, нажав кнопку «Подробнее» в уведомлениях. Содержание сайта позволяет легко переносить изображения и документы в новое программное обеспечение. Кроме того, через сайт можно узнать больше о выборе новых устройств, а также о том, как работать с новыми версиями Windows и Office. Когда вы начнете работать на новом устройстве, онлайн-поддержка будет доступна одним касанием. Кроме того, независимо от того, где было приобретено устройство, вы можете пойти в любой фирменный магазин и устранить техническую проблему.

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