Azercell делает общение доступнее с новым обновлённым тарифным пакетом "GəncOl"!

4 мая 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell, лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, предоставляет в пользование своим абонентам обновленный тарифный пакет «GəncOl» - универсальное решение для выгодного пользования голосовой связью и интернетом в одном тарифном пакете, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Так, абоненты предоплатной системы Azercell (Sim-Sim) могут пользоваться преимуществами нового недельного тарифного пакета «GəncOl2» и месячных тарифных пакетов «GəncOl6» / «GəncOl9». Таким образом, пользователям тарифного пакета «GəncOl2» предлагается интернет-пакет объемом 750 MB и 75 минут для разговоров между абонентами GəncOl за 2 AZN в неделю, «GəncOl6» - интернет-пакет объемом 3GB и 300 минут для разговоров между абонентами GəncOl за 6 AZN в месяц и «GəncOl9» - интернет-пакет объемом 6 GB и 600 минут для разговоров между абонентами GəncOl за 9 AZN в месяц.

Более того, отныне абоненты «GəncOl2»/«GəncOl6» могут бесплатно отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, а «GəncOl9» предоставляет абонентам возможность бесплатно отправлять текстовые сообщения не только в WhatsApp, но и через мессенджер Facebook, Telegram, Viber и даже в Twitter. Чтобы воспользоваться преимуществами тарифных пакетов «GəncOl2», «GəncOl6» или «GəncOl9», необходимо отправить соответственно ключевые слова G2, G6 или G9 на короткий номер 7575.

Azercell делает общение с вашими любимыми более доступным с новым предложением тарифного пакета «GəncOl»! Не упустите возможность быть онлайн и общаться, контролируя свои расходы с обновлённым тарифным пакетом «GəncOl» от Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

http://gencol.az/ru

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