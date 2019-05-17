Программа Digital HUB создаст новые возможности для молодежи (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Интернет-провайдер AzerTelecom и Бакинский Государственный колледж связи и транспорта при Азербайджанском техническом университете провели мероприятие под названием “Промышленность 4.0: Образование и карьера в условиях цифровизации”, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Состоялся обмен мнениями о программе Azerbaijan Digital Hub, реализуемой компанией AzerTelecom для превращения Азербайджана в цифровой центр, ее преимуществах для страны, процессах цифровизации в условиях Четвертой промышленной революции, а также об образовании и выборе профессии молодежи в период цифровизации.

Как заметил в своем выступлении генеральный директор компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев, в условиях цифровизации перед молодежью открываются широкие возможности. Он подробно рассказал о программе Azerbaijan Digital HUB, отметив, что она окажет поддержку устойчивому развитию экономики страны, особенно в секторе информационных и коммуникационных технологий. Одна из основных целей Digital HUB - обучать местные кадры в области ИТ, открывать новые рабочие места и предотвращать "утечку мозгов" из страны. При этом важным является тесное сотрудничество частного сектора с учебными заведениями для подготовки квалифицированных кадров.

Другие выступавшие - заведующий кафедрой Азербайджанского технического университета, профессор Мехман Гасанов, директор Бакинского Государственного колледжа связи и транспорта Бахтияр Бахтияров, известный бизнес-тренер и врач-психиатр Халима Гамарлинская, модератор мероприятия, преподаватель колледжа Огтай Алиев и другие эксперты по управлению человеческими ресурсами также рассказали о современных тенденциях в сфере ИКТ, правильном выборе профессии студентов и о важности сотрудничества между колледжем и компанией AzerTelecom.

AzerTelecom - дочерняя компания мобильного оператора Bakcell.

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