Объявлена дата начала предзаказа на новые Galaxy Note 10 и Note10+

16 августа 2019 10:00 (UTC+04:00)

Выпуск новых девайсов мировым брендом Samsung – это всегда сенсация. В то время, как все с нетерпением ожидали традиционный Unpack, в сеть успела просочиться информация о кодовом названии проекта нового Galaxy Note 10-ой серии - DaVinci. Эта новость просто взбудоражила интернет, и, соответственно, появились теории о причинах подобного названия проекта: некоторые считали, что это оговорка на стилус S-Pen, исходя из того, что оно олицетворяет перо великого мастера. А другая группа придерживалась мнения, что это дань творчеству мастера и указывает на высокачественное изображение, которое способны запечатлить камеры смартфона.

Новшеством, прежде всего, стало то, что Galaxy Note10 теперь можно приобрести в двух размерах. Модели Note10 и Note10+ отличаются диагональю, объемом батареи, количеством камер и начинкой. Таким образом, Galaxy Note10+ оснащён основной камерой с четырьмя линзами и одной селфи камерой, в то время как на Galaxy Note10 – камера с 3-мя объективами и фронталка. Galaxy Note10+ будет доступен с внутренней памятью на 256Гб, при этом оперативная будет составлять 12Гб. Galaxy Note10 будет оснащен также 256Гб внутренней памяти, а оперативная память девайся будет - 8Гб. Девайсы также отличаются по весу, таким образом Note10 будет весить 168 г, а Note10+ - 198г.

Сообщается, что существенным доработкам в этом году был подвергнут стилус S-Pen. Теперь у него еще больше функций Air Command, позволяющих управлять смартфоном на расстоянии даже не касаясь экрана.

Новый Galaxy Note – это не только фаблет, это многофункциональный мультидевайс, который понравится всем ценителям технологий. Отметим, что у Вас есть возможность воспользоваться специальным предложением от Samsung: осуществив предзаказ на модели Galaxy Note10+ и Note10 с официальной голограммой в период с 08.08.2019 по 29.08.2019, вы получите возможность получить в подарок серебристые беспроводные наушники Galaxy Buds. Успейте воспользоваться специальным предложением прямо сейчас.

*Цвет Galaxy Buds может измениться в зависимости от доступности серебристого цвета.

Дополнительную информацию об акции, а также о Galaxy Note 10 и Note10+ можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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