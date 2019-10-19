Определились победители проекта «I2B – От идеи к бизнесу» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялся общереспубликанский финал проекта «I2B – От идеи к бизнесу», сообщает Trend со ссылкой министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В рамках InnoWeek – Недели инноваций, были определены лучшие среди победителей стартап-туров, проведенных в Баку и регионах в 2019 году.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде поздравил участников проекта и пожелал им успехов.

«Одним из направлений деятельности министерства является поддержка инновационного развития. Созданное в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий Агентство по инновациям оказывает поддержку стартапам в реализации бизнес-идей. Для расширения стартап-движения, развития инновационного мышления среди молодежи, их активного привлечения к этому процессу, проводятся различные проекты, тренинги, конкурсы. Проводимые в Баку и регионах стартап-туры «I2B – От идеи к бизнесу» служат именно этой цели», – подчеркнул Гулузаде.

Министр также напомнил, что в этом году к проекту присоединились более двух тысяч стартаперов. Это показывает, что проект вызвал большой интерес у молодежи и был успешно реализован.

Говоря о возможностях, созданных для стартаперов в инновационном лагере InnoCamp в Шамахы, Гулузаде подчеркнул важность подобных мероприятий для формирования и развития инновационной экосистемы в нашей стране.

Отметим, что в стартап-турах, проведенных в 12 регионах страны, приняли участие 153 команды. В ходе стартап-туров представители государственных учреждений, различных инкубационных центров, технопарков, а также авторитетных ИКТ-компаний организовали тренинги и семинары для участников. Им была предоставлена информация об экосистеме стартапов, путях превращения своих идей в бизнес.

В стартап-турах, организованных в Баку, Сумгайыте, Шамахы, Шеки, Загатале, Товузе, Гейчае, Гяндже, Лянкяране, Мингячевире, Сабирабаде и Нахчыване, в полуфинал вышли 17 команд. А прошедшие этап финального отбора 10 команд – Heal With (Баку), Health Bag (Гейчай), PayPort (Нахчыван), Palliativ Plus (Баку), «Хамелеон» (Баку), OSHE-01 (Ширван), «Профессионал» (Нахчыван), Nano Desal (Баку), Biobone (Гянджа), Agroshare (Баку) получили право побороться в общереспубликанском финале проекта «I2B – От идеи к бизнесу».

В финале проекты были представлены жюри, состоящему из специалистов. 10 вышеуказанных команд в течение отведенного им времени также ответили на вопросы, связанные с проектами.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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