Министр: Наша цель - увеличить удельный вес электронной торговли на внутреннем рынке

БАКУ /Trend/ - Удельный вес электронной торговли в Азербайджане составляет 14 процентов от общего объема торговли в стране, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на слова министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде на втором Бакинском форуме электронной торговли (BEF-2019).

Как сообщил Гулузаде, в ближайшие несколько лет электронная торговля будет стремительно развиваться во всем мире, и Азербайджан не исключение. Министр отметил, что в стране имеются все необходимые условия для развития данной области, а технологические инновации открывают для этого новые возможности.

Гулузаде также сказал, что в настоящее время в Азербайджане зарубежные платформы электронной торговли популярней местных аналогов. Главная цель на повестке дня - увеличить удельный вес электронной торговли на внутреннем рынке, продвигать национальную продукцию на внешние рынки и развивать электронную торговлю в целом.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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