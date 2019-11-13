Азербайджанские предприниматели обменяются опытом в рамках стартап фестиваля

13 ноября 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане с 21 по 26 ноября 2019 года впервые пройдет международный фестиваль StartupFest 2019, организованный Центром инкубации и акселерации "INNOLAND" Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, сообщает Trend со ссылкой на инновационный центр INNOLAND.

StartupFest соберет молодых предпринимателей в сфере технологий, инвесторов, корпорации, правительственные учреждения, университеты, средства массовой информации и зарубежных гостей со всего мира.

В рамках фестиваля будут организованы такие мероприятия, как “Techstars Startup Fintech”, “DevopsDays”, “FUN Baku”, “Product Hunt Meetup”, “TEDx”, “World E-Commerce Forum Eurasia Baku 2019”.

В рамках фестиваля спикеры из Азербайджана, Бельгии, Венгрии, Турции, Грузии, США и Украины поделятся своим опытом.

Основная цель мероприятия заключается в создании условий для коммуницирования начинающих участников стартапа по экосистемам в Азербайджане, для дальнейшего обмена опытом, оказании положительного влияния на экосистему и стимуляции развития.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR о факторах, влияющих на себестоимость добычи нефти в Азербайджане
Энергетика 09:47
Председатель Сейма: Азербайджан и Литва намерены поднять отношения на более высокий уровень (Эксклюзив)
Политика 09:05
Министр: Туристическая сфера является одной из ключевых сфер сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном
Туризм 12 ноября 20:46
Азербайджан инвестировал в ОАЭ $350 млн
Бизнес 12 ноября 20:20
Азербайджанская компания разработает новые виды молочных продуктов
Бизнес 12 ноября 18:36
Крупнейшее предприятие в сфере машиностроения определилось с новым направлением экспорта
Бизнес 12 ноября 18:01
Лента новостей
Администрация Президента: Идея Азербайджана о мультикультурализме эффективно влияет на его внешнюю политику
Политика 10:24
"КТК-Казахстан" закупит электроприборы
Тендеры 10:22
В Риге пройдет «Медиа-конференция Восточного партнерства-2019: бизнес и устойчивое развитие»
Общество 10:19
Сегодня парламент Азербайджана продолжит обсуждение бюджета на 2020 г.
Политика 10:18
В Анкаре состоится турецко-кыргызский деловой форум – министерство
Турция 10:15
Иран и Италия подчеркнули важность сохранения двусторонних отношений
Политика 10:13
Alibaba получила одобрение на листинг от Гонконгской фондовой биржи
Китай 10:08
В сентябре товарооборот Турции с США сократился на более чем $80 млн (Эксклюзив)
Турция 10:05
Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил - депутат
Политика 10:01