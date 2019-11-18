Xiaomi выпустит смартфоны с поддержкой 5G

18 ноября 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2020 году все фирменные смартфоны дороже 500 манатов будут поддерживать 5G-сеть, сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ

Заявление было сделано представителями компании Xiaomi в рамках ежегодной конференции China Mobile Global Partner.

Согласно утверждению руководства компании Xiaomi, в 2020 году все устройства, стоимость которых превышает 2000 юаней (около 500 азербайджанских манат), получат 5G-модем и поддержку соответствующего стандарта связи.

На следующий год компания запланировала производство не менее десяти моделей мобильных устройств с поддержкой 5G, включая Redmi Note 9 Pro.

На данный момент 5G-модемом оснащены только две модели смартфонов Xiaomi и прототип Mi Mix Alpha.

Отметим что, Xiaomi Corporation — китайская компания, основанная в 2010 году, занимает шестое место в мире и четвёртое в Китае по объёму производства и продажи смартфонов.

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