AzerTelecom примет участие на выставке “Tуркментел 2019”

21 ноября 2019 17:16 (UTC+04:00)

Компания “AzerTelecom”, магистральный интернет провайдер, соединяющий Азербайджан с международной сетью интернета, будет представлена на 12-ой Международной выставке Телекоммуникаций и IT индустрии - “Туркментел 2019”, которая пройдет 27-28 ноября в городе Ашхабад, в Туркменистане.

По заявлению главы отдела Корпоративных коммуникаций компании “AzerTelecom” Алимардан Султанова, основной целью участия компании на выставке является представление различных телекоммуникационных услуг местным и международным участникам выставки в Туркменистане, обмена идеями и опытом, ознакомление с технологическими новинками, а также расширение международных связей компании.

На 12-ой по счету выставке Телекоммуникаций и IT-индустрии - “Туркментел 2019” ожидается участие различных компаний из разных стран Европейского и Азиатского континентов, а также местных Туркменских ИKT-организаций. На выставке будут представлены: коммуникация и связь, цифровые решения для бизнеса, IT-услуги, инфраструктура информационных технологий, дата-центры, ERP-системы и анализ данных, безопасность, исследования и инновации, а также продукты, услуги и решения в других сферах деятельности.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для стран Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

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