Премьер-министр Казахстана поручил усилить работу по автоматизации госуслуг

БАКУ /Trend. - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил правительству форсировать работу по расширению перечня государственных услуг, доступных населению через мобильные устройства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

По словам Мамина, до конца этого года 80 процентов госуслуг будут доступны для населения через интернет и перед государством стоит задача довести этот показатель до 90 процентов к концу следующего года.

«На сегодняшний день через мобильное приложение «eGоv mobile» доступна всего 31 госуслуга и сервисы или порядка четырех процентов всех госуслуг», - сказал Мамин.

В целях усиления контроля и мониторинга для бесперебойной работы ведомственных систем премьер-министр поручил на уровне каждого уполномоченного органа закрепить персональную ответственность за курирующим заместителем первого руководителя.

«План интеграции информсистем затрагивает все госорганы и рассчитан на 2019-2020 годы. Из запланированных в текущем году работ выполнена лишь половина. Оставшиеся 50 процентов затягиваются, либо по ним некачественно спланирован бюджет. Министерствам финансов, по инвестициям и развитию, энергетики, экологии, образования и науки, внутренних дел необходимо до конца года срочно подтянуться и обеспечить стопроцентное исполнение плана», - сказал Мамин.

В данной связи Мамин поручил всем центральным государственным органам до конца этого года завершить переход на Единую платформу интернет-ресурсов.

«Любой Центр обслуживания населения (ЦОН) должен быть нацелен на комплексное оказание всего спектра доступных услуг посредством интеграции информационных систем и автоматизации бизнес-процессов», - сказал Мамин, поручив министерствам цифрового развития и внутренних дел проработать вопрос масштабирования формата работы цифровых и миграционных ЦОНов во все действующие ЦОНы.

Также Мамин указал государственной корпорации «Правительство для граждан» на необходимость проработки инструментов дистанционного обучения граждан в районах, малых городах, селах посредством использования цифровых технологий.

«В целом, эти меры позволят повысить доступность и качество востребованных услуг, а также эффективность электронных сервисов», - сказал Мамин.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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