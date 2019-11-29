В регионах в два раза увеличилось число пользователей сети 4G "Nar"

29 ноября 2019 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Число пользователей сети 4G "Nar" в регионах увеличилось в два раза, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию "Nar".

Быстро увеличивая количество базовых станций 4G и 3G, мобильный оператор предоставляет такие услуги мобильной связи самым отдаленным селам Азербайджана. Помимо Баку и Абшеронского полуострова, 54 региона охвачены скоростной сетью 4G Nar. Новые базовые станции LTE, установленные на всей территории страны, также способствовали росту числа пользователей 4G в регионах.

Так, за последний год число пользователей 4G в Баку увеличилось на 78%, по регионам - на 100%. В настоящее время количество активных абонентов Nar превысило 900 тысяч.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года Nar удалось увеличить географический охват сети 4G на 347% и население страны на 120%. При этом в настоящее время сеть 4G мобильного оператора охватывает 74,3% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 92% населения. В настоящее время Nar обслуживает более 2,3 миллиона абонентов с более чем 8600 базовыми станциями.

Напомним, что компания Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и вскоре стала одной из ведущих компаний отрасли телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговый знак " Nar " был назван символом привязанности богатого культурного и исторического наследия Азербайджана к современной жизни. Компания Nar впервые в стране предоставила технологию 3G и широкую сеть 4G в пользование абонентам. В 2017 году Nar внедрил услугу HD-Voice, повысив качество телефонных услуг, и в том же году прошел сравнительный тест сетей.

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