Учебные заведения Азербайджана получили доступ к компьютерной сети минобразования

15 января 2020 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Девятнадцать учебных заведений страны получили доступ к компьютерной сети “AzScienceNet” министерства образования и Центра данных Института информационных технологий НАНА, сообщает Trend со ссылкой на Институт информационных технологий НАНА.

По данным Института, в целом, эффективно используется до 80% предлагаемого трафика скоростью один гигабит в секунду.

Как сообщил источник, ведутся работы в рамках проекта EapConnect по достижению в основной сети скорости интернета до трех гигабит в секунду, а резервной - до одного гигабита в секунду. С этой целью проведен канал быстрого резервного копирования со скоростью один Гбит/с. Расширение интернет-трафика до трех гигабит в секунду позволит увеличить скорость, предоставляемую сети AzEduNet.

Отметим, что в Азербайджане планируется реализация проектов в рамках мегапроекта GEANT Association EapConnect (Eastern Partnership Connect), объединяющего страны Восточного партнерства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Компания Bakcell представила работы в сфере ИКТ
ИКТ 28 декабря 2019 18:12
Минобразования Азербайджана, Bakcell и AzEduNet подписали протокол о сотрудничестве (ФОТО)
ИКТ 11 марта 2019 15:58
Академия наук Азербайджана подготовила план работ по усилению кибербезопасности
ИКТ 24 января 2019 11:30
Азербайджанские ученые исследуют проблему шумового загрязнения окружающей среды
ИКТ 25 декабря 2018 12:44
Скорость передачи данных в научной сети Азербайджана вырастет двое
ИКТ 30 ноября 2018 13:03
В Азербайджане предложен новый метод выявления скрытых соцсетей в среде е-правительства
ИКТ 4 октября 2018 11:29
Лента новостей
Гянджинский завод определился со сроками производства промышленной продукции
Бизнес 19:54
Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны - израильские эксперты
Политика 19:43
МИД Азербайджана: Резолюция Европарламента - документ обязательного характера
Политика 19:25
Грузия восстановила значительную часть неухоженных чайных плантаций
Бизнес 19:17
Азербайджанское предприятие о планах производства и экспорта муки
Бизнес 18:50
Началось бурение первой разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман”
Энергетика 18:43
Нацбанк Грузии о росте доходов национальной туристической индустрии
Финансы 18:35
ОПЕК опубликовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 18:23
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов
Политика 18:22