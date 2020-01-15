Учебные заведения Азербайджана получили доступ к компьютерной сети минобразования

БАКУ/Trend/ - Девятнадцать учебных заведений страны получили доступ к компьютерной сети “AzScienceNet” министерства образования и Центра данных Института информационных технологий НАНА, сообщает Trend со ссылкой на Институт информационных технологий НАНА.

По данным Института, в целом, эффективно используется до 80% предлагаемого трафика скоростью один гигабит в секунду.

Как сообщил источник, ведутся работы в рамках проекта EapConnect по достижению в основной сети скорости интернета до трех гигабит в секунду, а резервной - до одного гигабита в секунду. С этой целью проведен канал быстрого резервного копирования со скоростью один Гбит/с. Расширение интернет-трафика до трех гигабит в секунду позволит увеличить скорость, предоставляемую сети AzEduNet.

Отметим, что в Азербайджане планируется реализация проектов в рамках мегапроекта GEANT Association EapConnect (Eastern Partnership Connect), объединяющего страны Восточного партнерства.

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