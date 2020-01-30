Россия и Татарстан подписали соглашение с Azercosmos

БАКУ/Trend/ - ОАО "Azercosmos" подписал соглашение о сотрудничестве с российским каналом "Ювелирочка" (VES-Media) и телерадиокомпанией Татарстана "Новый Век", сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

Согласно договору, с февраля российский канал "Ювелирочка" и татарстанский канал "ТНВ Планета" будут транслироваться через спутник Azerspace-1. По этим каналам демонстрируются социальные, политические, экономические, аналитические, спортивные, музыкальные, развлекательные, fashion и культурные программы на русском и татарском языках. Благодаря новым каналам число русскоязычных каналов, которые в настоящее время демонстрируются на спутнике Azerspace-1, увеличится, что создаст дополнительные возможности для дальнейшей популяризации орбитального положения спутника Azerspace-1, удовлетворяя спрос на русскоязычный контент в регионе.

"ОАО "Azercosmos" принял участие в Международной выставке и форуме телевидения и телекоммуникаций CSTB Telecom & Media-2020 в Москве 28-30 января", - отмечается в сообщении.

Напомним, что выставка-форум проводится в сфере телекоммуникаций уже более 20 лет. На выставке ведущие компании России и стран СНГ представляют свою продукцию, возможности телевизионного вещания, достижения в сфере медиа-услуг, цифровых и спутниковых технологий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.