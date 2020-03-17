Microsoft Azerbaijan о проводимых мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса

БАКУ/Trend/ - Генеральный менеджер компании Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев сообщил Trend о мерах и проводимых мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса компанией Microsoft.

По его словам, сотрудники компании Microsoft могут работать удаленно, где есть интернет подключение. Так как в Азербайджане ситуация не критична, каждый сотрудник компании сам решает как ему работать – удаленно или на рабочем месте в компании.

«В текущее время офис компании Microsoft открыт и работает в штатном режиме. Microsoft Azerbaijan получил все необходимые средства для предотвращения распространения вирусной инфекции от головной компании Microsoft, так что сотрудники компании имеют все условия, чтобы выполнять свои должностные обязанности в полном объеме», - отметил Мирзаев.

Также, генеральный менеджер рекомендует воспользоваться практикой компании в использовании ПО Microsoft Teams, которая предоставляется безвозмездно пользователям для удаленной работы в связи с распространением вирусной инфекции.

«Бизнес центр Microsoft в Азербайджане продезинфицировал все офисы. Внутри корпорации создана штаб-квартира по COVID-19, которая ежечасно информирует сотрудников компании о ситуации в мире», - отметил генеральный менеджер компании Microsoft Гачай Мирзаев.

По его словам, все мероприятия проводимые организацией отложены, рекомендуется отложить и запланированные деловые встречи или проводить их удаленно.

Сегодня, генеральный менеджер компании Microsoft в Азербайджане провел онлайн встречу.

«Это позволяет сэкономить время на дорогу и позволяет добиться желаемого результата», - подытожил Гачай Мирзаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev