В Азербайджане перенесен отборочный этап конкурса стартапов

БАКУ/Trend/ - Конкурс Kraudfandinqə Qoşul ("Присоединяйся к краудфандингу"), проводимый порталом Enterprise Azerbaijan в рамках сотрудничества Центра анализа экономических реформ и коммуникаций и Международного банка Азербайджана, а также и другие связанные с этим вопросы отложены до следующего объявления, сообщает Trend со ссылкой на Enterprise Azerbaijan.

По данным источника, это было сделано на основании решений и требований Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Портал Enterprise Azerbaijan призывает всех соблюдать нормы карантина и самоизоляции, установленные Оперативным штабом с целью поддержки карантинных мероприятий внутри страны, воздерживаться от поездок, вести переговоры дистанционно.

Отметим, что в рамках введенного в стране специального карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения на передвижение.

С целью обеспечения безопасности и защиты здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также деятельности экономических субъектов на должном уровне в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана ввел особые ограничения в связи с передвижением в стране с 00:00 пятого апреля до 00:00 20 апреля 2020 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)