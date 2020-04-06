Запущен сайт "evdeqal.az", обеспечивающий доступ к цифровым услугам

БАКУ/Trend/ - При совместной организации министерства транспорта, связи и высоких технологий и Программы развития ООН стартовал веб-сайт www.evdeqal.az сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Основная цель создания сайта – просвещение людей по поводу важности не выходить из дома без необходимости для защиты своего здоровья и здоровья окружающих, а также обеспечение легкого доступа населения к цифровым услугам для удовлетворения повседневных потребностей.

Как известно, на фоне мер социальной изоляции в связи с коронавирусом, потребность людей в дистанционном образовании, электронном здравоохранении, интернет-магазинах и кинотеатрах, онлайн-заказе товаров и услуг выросла в несколько раз.

Учитывая это, сайт evdeqal.az предоставляет пользователям онлайн-сервисы в категориях «образование», «доставка», «медицина», «еда» и «развлечение», а также подробную информацию о существующих вызовах и возможностях в условиях коронавируса.

Кроме того, на сайте освещаются такие возможности онлайн-обучения, направленные на личное развитие людей, как способы создания цифрового бизнеса, методы надомного онлайн-управления тким бизнесом.