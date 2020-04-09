По инициативе Азербайджана к глобальной борьбе с коронавирусом присоединились 400 участников из 35 стран мира

БАКУ/Trend/ - По инициативе Азербайджана 400 участников свыше 30 стран присоединились к глобальной борьбе с коронавирусом сообщил Trend программный менеджер SUP.VC Тариель Агазаде.

По его словам, с этой целью с 9 апреля по 12 апреля текущего года министерство транспорта, связи и высоких технологий, Программа развития ООН и SUP.VC проведут виртуальный хакатон для объединения технологических решений для борьбы с пандемией коронавируса. Призовой фонд составит 10 тысяч долларов.

"Борьба с коронавирусом в реальном мире продолжается в виртуальной среде", - сказал Тариель Агазаде.

В настоящее время более 400 участников из 35 стран зарегистрировались для участия в виртуальном хакатоне:

"Среди зарегистрированных участников зафиксированы следующие страны: из Европы Великобритания и Германия, из Азии Индия и Казахстан, из Северной и Южной Америки Австралия и Бразилия, из Африки Египет и Нигерия. Регистрация продлится до конца сегодняшнего дня и, мы ожидаем увеличение числа участников до 500, в страновом эквиваленте - до 40 стран мира. Именно партнеры глобального хакатона поддерживают достижение этих результатов.

SOCAR AQS - один из первых крупных партнеров, присоединившихся и поддерживающих виртуальный хакатон, направленный на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Распространение коронавируса по всему миру ускоряет переход каждой организации и учреждения к поиску путей борьбы с вирусом, а также к созданию технологических решений.

Чтобы принять участие в Хакатоне, вам необходимо зарегистрироваться на сайте и предоставить информацию о команде, идее и способах преодоления трудностей.

Участникам будет предоставлено 2 дня, чтобы улучшить свои представленные ранее идеи. Предлагаемые решения будут опубликованы на сайте жюри, состоящего из местных и международных экспертов.

При оценке идей предпочтение будет отдаваться решениям, которые могут быть реализованы в более краткие сроки.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev