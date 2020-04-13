Оглашены критерии посещаемости государственных сайтов Азербайджана за первый квартал

БАКУ/Trend/ - На официальных интернет-ресурсах государственных органов за первый квартал 2020 года было зарегистрировано больше всего обращений пользователей к следующим доменам, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу безопасности Азербайджана.

ТОП-10 официальных интернет-ресурсов государственных органов:

По количеству уникальных посетителей По общему количеству посетителей 1. edu.gov.az 1. cabmin.gov.az 2. cabmin.gov.az 2. edu.gov.az 3. sosial.gov.az 3. tqdk.gov.az 4. tqdk.gov.az 4. sosial.gov.az 5. dim.gov.az 5. mod.gov.az 6. aztv.az 6. dim.gov.az 7. mod.gov.az 7. mia.gov.az 8. butaairways.az 8. azal.az 9. idmantv.az 9. butaairways.az 10. mct.gov.az 10. mct.gov.az