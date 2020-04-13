Оглашены критерии посещаемости государственных сайтов Азербайджана за первый квартал
БАКУ/Trend/ - На официальных интернет-ресурсах государственных органов за первый квартал 2020 года было зарегистрировано больше всего обращений пользователей к следующим доменам, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу безопасности Азербайджана.
ТОП-10 официальных интернет-ресурсов государственных органов:
|
По количеству уникальных посетителей
|
По общему количеству посетителей
|
1. edu.gov.az
|
1. cabmin.gov.az
|
2. cabmin.gov.az
|
2. edu.gov.az
|
3. sosial.gov.az
|
3. tqdk.gov.az
|
4. tqdk.gov.az
|
4. sosial.gov.az
|
5. dim.gov.az
|
5. mod.gov.az
|
6. aztv.az
|
6. dim.gov.az
|
7. mod.gov.az
|
7. mia.gov.az
|
8. butaairways.az
|
8. azal.az
|
9. idmantv.az
|
9. butaairways.az
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10. mct.gov.az
|
10. mct.gov.az
В отчетный период на официальных интернет-ресурсах местных органов исполнительной власти также были зарегистрированы обращения пользователей к следующим ТОП-5:
|
По количеству уникальных посетителей
|
По общему количеству посетителей
|
1.binegedi-ih.gov.az
|
1. binegedi-ih.gov.az
|
2. nasimi-ih.gov.az
|
2. qazax-ih.gov.az
|
3. qazax-ih.gov.az
|
3. qebele-ih.gov.az
|
4. sabunchu-ih.gov.az
|
4. agcabedi-ih.gov.az
|
5. shirvan-ih.gov.az
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5. lachin-ih.gov.az
За первый квартал на официальных интернет-ресурсах государственных органов чаще всего регистрировались обращения пользователей из следующих стран:
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Обращения к сайтам пользователей из:
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1. Азербайджан
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6. Германия
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2. США
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7. Англия
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3. Российская Федерация
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8. Эстония
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4. Турция
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9. Китай
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5. Украина
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10. Франция
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: agdzhaev