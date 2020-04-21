«Лаборатория Касперского» подготовила специальное ПО для поддержки малого бизнеса

БАКУ/Trend/ - «Лаборатория Касперского», в рамках поддержки малого бизнеса в сложившихся непростых обстоятельствах, разработала специальное программное обеспечение для киберзащиты небольших компаний и предпринимателей, сообщили Trend в официальном представительстве «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

По данным источника, сегодня всё общение с клиентами, партнёрами и подрядчиками полностью переходит в цифровое пространство, а сотрудникам приходится работать дома в связи с карантином. Однако, с увеличением цифровой активности малого бизнеса возрастает и риск для предпринимателей стать жертвой киберпреступников.

«Лаборатория Касперского» понимает всю сложность ситуации, в которой сейчас оказался малый бизнес, и поэтому приготовила для небольших компаний специальную бесплатную версию защиты Kaspersky Small Office Security. Это решение обеспечит безопасность компьютеров на платформе Mac или Windows, смартфонов или планшетов на ОС Android, а также одного сервера. Кроме того, сотрудники малых организации смогут использовать менеджер паролей», – отметили в представительстве.

Kaspersky Small Office Security помогает безопасно проводить финансовые операции в интернете, создает и надёжно хранит устойчивые к взлому пароли, блокирует атаки вирусов, создаёт автоматические резервные копии всех файлов. Для работы с программой не нужен системный администратор.

«Чтобы малому бизнесу выжить в период изоляции, а потом не уйти в крутое пике и продолжить свою деятельность, предпринимателям приходится сильно пересматривать свою бизнес-модель и почти полностью уходить в цифровое пространство. Однако, инфраструктура малых организаций зачастую не готова к таким переменам. Мы хотим по возможности упростить их работу хотя бы с точки зрения информационной безопасности», – отметил руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом «Лаборатории Касперского» Тимур Бигулов.

Акция на данное ПО действует с 15 апреля по 1 сентября 2020 года - активировать данную лицензию можно кликнув сюда.

Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev