«Лаборатория Касперского»: В начале 2020 года количество скамерских атак на пользователей выросло в десять раз

БАКУ/Trend/ - В начале 2020 года количество скамерских атак на пользователей выросло в десять раз, сообщили Trend в официальном представительстве «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

По данным источника, в интернете выросло количество скама, то есть онлайн-мошенничества. Так, в первом квартале 2020 года число скам-ресурсов выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: экспертами компании обнаружено порядка 10 тысяч таких страниц. При этом количество попыток перехода пользователей на подобные сайты выросло примерно в десять раз - почти до 15 миллионов.

Скам представляет собой мошеннические рассылки и объявления, в которых пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в голосовании. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить «комиссию» или «закрепительный платёж». Обычно это небольшая сумма. Но никаких выплат пользователь не увидит, а «комиссия» достаётся злоумышленникам. В дополнение человек рискует сохранностью своей платёжной информации, если вводил данные карты.

«Скам стал очень популярной схемой у онлайн-мошенников в прошлом году. И цифры этого года указывают на то, что злоумышленники не собираются останавливаться. Часто, чтобы усыпить бдительность людей, они используют в своих схемах названия крупных компаний и имена известных персон, а также ссылаются на актуальные новости. Злоумышленники могут маскироваться под банки, пенсионные фонды, селебрити, лотереи. Эксперты «Лаборатории Касперского» уже в марте наблюдали в русскоязычном сегменте интернета сообщения, в которых пользователям предлагали якобы различные компенсации в связи с коронавирусом. Для этого нужно было лишь оплатить небольшую комиссию. Мы призываем пользователей проверять любую информацию из интернета, в том числе и щедрые предложения от якобы крупных брендов», - отметил официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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