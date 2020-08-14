Apple удалила игру Fortnite из App Store

ИКТ 14 августа 2020 05:42 (UTC+04:00)
Apple удалила игру Fortnite из App Store

Компания Apple заявила, что удалила популярную видеоигру Fortnite из своего магазина приложений, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Это произошло после того, как разработчик игры Epic Games включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone.

Epic в свою очередь заявила, что подала судебный иск, «чтобы снять антиконкурентные ограничения Apple на рынке мобильных устройств».

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