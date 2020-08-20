В работе Gmail произошел сбой

Пользователи по всему миру отмечают в четверг сбои в работе электронной почты Gmail. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, Австралии и Японии.

Около 40% пожаловавшихся столкнулись с невозможностью авторизоваться, 34% испытывают сложности с получением сообщений, еще у 25% возникли проблемы с прикрепленными файлами.