Служба электронной безопасности Азербайджана о мерах по обеспечению кибербезопасности

БАКУ/Trend/ -Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана наладила сотрудничество с центрами по борьбе с киберинцидентами ряда стран, сказали Trend в Службе.

"Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, установив связи с международными сообществами и структурами, действующими в этой области, стала полноправным членом влиятельных глобальных организаций в сфере кибербезопасности Trusted Introducer, Anti-Phishing Working Group, FIRST, CAMP, а также наладила сотрудничество с центрами по борьбе с киберинцидентами ряда стран", - сказали в ведомтстве.

"Служба электронной безопасности с целью изучения и применения в Азербайджане международного опыта в области кибербезопасности проводит регулярные консультации с центрами борьбы с компьютерными инцидентами (CERT) ряда стран (Турция, Грузия, Литва, Латвия, Российская Федерация, Германия, Украина, Румыния, Казахстан, Португалия, Болгария и Беларусь) по возможным мерам по устранению киберугроз. Кроме того, обеспечено внедрение в нашей стране различных сервисов компаний Shadowserver и Microsoft, международных организаций Anti-Phishing Working Group, FIRST, Team Cymru, OpenPhish Team и Trusted Introducer. Расширено сотрудничество с Facebook, Youtube, Apple и Google для предотвращения инцидентов в области кибербезопасности.

В сентябре 2019 года на платформе Skype-call состоялась встреча с членами рабочей группы по Азербайджану сети EU4Digital по направлению Network Trust & Security, реализованная в рамках инициативы по гармонизации цифровых рынков (HDM) платформы "Экономическая интеграция и адаптация к политике ЕС" Программы Восточного партнерства Европейского Союза. Целью проведения встречи являлась оценка уровня кибербезопасности страны для выделения грантов в рамках программы поддержки цифровой экономики и общества в странах Восточного партнерства в следующем году. В ходе встречи были даны ответы на вопросы противоположной стороны в связи с ситуацией кибербезопасности в Азербайджанской Республике, выявлены текущие проблемы и потребности.

19 ноября 2019 года прошел семинар в соответствии с первым этапом проекта, подготовленного Департаментом транснациональных угроз Секретариата ОБСЕ для развития сотрудничества между соответствующими государственными структурами Азербайджанской Республики в сфере борьбы с киберпреступностью и международными поставщиками услуг (Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Paypal и др.). На семинаре, в котором приняли участие международные поставщики услуг, была представлена ​​информация об опыте их сотрудничества с правоохранительными органами в борьбе с киберпреступностью.

С июня 2019 года при организации Совета Европы началась реализация проекта под названием "Киберподготовка в регионе Восточного партнерства Европейского Союза – CyberEast", который продлится 36 месяцев. Целью проекта является укрепление сотрудничества между структурами, занимающимися борьбой против киберпреступности, электронными доказательствами, управлением интернетом и уголовным правосудием, ускорение правовых реформ в соответствии с Будапештской конвенцией, а также проведение соответствующих тренингов в области киберпреступности и электронных доказательств для экспертов, работающих в правоохранительных органах, прокуратуре, юстиции.

С учетом направлений деятельности Службы электронной безопасности в целях повышения уровня подготовки кадров и изучения международного опыта в рамках программы TAIEX предложено проведение в последующие годы семинаров на тему механизмов и проблем практического применения законодательства в области персональных данных, аудита и сертификации в сфере персональных данных, форм контроля законодательства в сфере персональных данных и механизмов их применения, методов просвещения в области персональных данных, изучения международного опыта в области обеспечения защиты персональных данных.

На основе прямого обращения к команде Facebook со стороны Службы электронной безопасности при МТСВТ из магазина приложений Google Play Store и App Store было удалено приложение Ghosty, вызвавшее большое беспокойство у пользователей Instagram в нашей стране и за рубежом и нарушающее права пользователей на конфиденциальность и правила конфиденциальности Instagram", - отметили в Службе.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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