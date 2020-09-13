Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг увеличились

БАКУ/Trend/ - Объем доходов ОАО "Азеркосмос" Азербайджана от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг в январе-июле 2020 года составил 28,1 миллиона долларов, что на 10,2 процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Как сообщаетTrend, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно данным Центра, прибыль "Азеркосмос" от экспорта услуг составила 90 процентов от общего объема доходов космического оператора.

За январь-июль 2020 года были оказаны услуги 27 странам, в том числе США, Великобритании, Франции, Малайзии и ОАЭ.

Согласно данным, за июль 2020 года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги 19 странам в размере 6,5 миллиона долларов.

Отметим, что в ведении "Азеркосмос" находятся два спутника связи − Azerspace-1 и Azerspace-2, а также низкоорбитальный спутник Azersky.

Объем доходов компании от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг по итогам 2019 года составил 43,4 миллиона долларов, что на 70 процентов больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.