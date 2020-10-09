На азербайджанских пользователей Mail@ru совершаются фишинговые атаки

БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана зарегистрировала массовые фишинговые атаки Армении на азербайджанских пользователей почтового сервиса [email protected], сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Расследования, проведенные Службой электронной безопасности, показывают, что целью этих фишинговых атак является как нагнетание страха и паники путем распространения дезинформации, так и заражение гаджетов пользователей вирусами.

В одном из фальшивых писем указывается якобы распространенный министерством обороны Азербайджана "список погибших в боях солдат" и для загрузки файла требуется перейти по указываемому линку. В действительности же файл содержит вирусные программы, которыми при переходе по ссылке заражаются устройства пользователей. В другом электронном письме содержится не соответствующая действительности и не отражающая реалий информация якобы из прифронтовой зоны.

В других социальных сетях азербайджанским пользователям пишут с фейковых профилей с целью сбора информации.

Служба электронной безопасности рекомендует пользователям почтового сервиса [email protected] быть предельно бдительными, не переходить по ссылкам и не загружать файлы, отправленные с незнакомых профилей.

При возникновении какого-либо киберинцидента или для методической поддержки обращайтесь в Службу электронной безопасности посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected].

Данные о произошедшем киберинциденте (скриншоты экрана) просим отправлять в Службу электронной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова)