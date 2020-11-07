Azercell стал первым мобильным оператором, получившим сертификат соответствия стандартам

Azercell стал первым мобильным оператором в стране, получившим сертификат соответствия стандартам ISO 37001:2016 “Системы Менеджмента борьбы со взяточничеством”

БАКУ/Trend/- Лидирующий мобильный оператор страны, предоставляющий своим абонентам передовые цифровые решения ООО "Azercell Telekom" получив сертификат соответствия стандартамISO 37001:2016 ISO 37001:2016 “Системы менеджмента борьбы со взяточничеством” вновь демонстрирует свое первенство не только в области коммуникации, но ив корпоративной культуре.

Сертификационный аудит был проведен турецкой компанией "DenetikUluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri", аккредитованной крупнейшей аккредитационной организацией в США ANAB (ANSI NationalAccreditation Board). Стандарты ISO 37001:2016 требуют создания, внедрения, периодической проверки и совершенствования систем внутреннего контроля, процессов и инструкций, с целью снижения риска коррупции в организациях по различным направлениям деятельности. В компании Azercell, традиционно считающей приоритетом этические бизнес-стандарты и прозрачность, уже несколько лет существует антикоррупционная программа.

Система менеджмента борьбы со взяточничеством служит предупреждению коррупции по всем направлениям деятельности в компаниях, а также способствует этическому поведению, обучая с этой целью сотрудников. К требованиям стандартов также относятся применение финансового и нефинансового контроля, создание каналов для информирования о случаях коррупции, расследование случаев нарушений, проверка соответствия сотрудничающих субъектов бизнеса, принятие мер по снижению риска коррупции в данных субъектах и т.д. Следует отметить, что антикоррупционная система управления в компании Azercell в полном соответствии с требованиями стандартов ISO 37001 была особо отмечена аудиторами в ходе аудиторской проверки, отражающей лучший опыт в этой области по многим направлениям.

Отметим, что стандарты ISO 37001 были опубликованы Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2016 году.ISO 37001 считается первым и единственным стандартом, принятым на глобальном уровне в области борьбы с коррупцией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )