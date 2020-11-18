5G обеспечит революционное изменение возможностей и функциональности сетей по сравнению с 4G - эксперт GSMA

Когда в России появится 5G, подорожает ли мобильная связь с внедрением сетей пятого поколения, как телеком-рынок переживает пандемию и почему люди боятся вышек сотовой связи — обо всем этом в интервью «Газеты.Ru» с директором Ассоциации GSMA по стратегическим связям в России и СНГ Таиром Исмаиловым.

Наверное, самый важный и животрепещущий вопрос — когда сети 5G станут доступны для всех россиян?

Россия не входит в первую волну стран, запустивших 5G, но в стране уже был проведен ряд испытаний и тестов.

GSMA Intelligence прогнозирует, что к 2025 году на 5G будет приходиться около 43 миллионов подключений, что эквивалентно почти пятой части от общего числа подключений.

По этим прогнозам, Россия приблизится к среднемировым показателям по внедрению 5G к 2025 году. Однако страна будет отставать от ведущих мировых рынков, где уже запущены коммерческие сервисы 5G и ускоряются темпы внедрения.



Что мешает развертыванию сетей 5G в России?

Основная проблема – это доступность нового гармонизированного спектра для 5G в трех ключевых диапазонах: ниже 1 ГГц для обеспечения широкого покрытия, в том числе внутри помещений; 1–6 ГГц порядка 80- 100 МГц непрерывного спектра на каждого оператора, чтобы помочь уменьшить перегрузку сети в крупных городах; выше 6 ГГц для достижения сверхвысоких скоростей и низкой задержки, что позволит трансформировать различные отрасли экономики.

Спектр в этих диапазонах также должен быть назначен своевременно, на справедливых условиях ценообразования и на технологически нейтральной̆ основе. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о приведении норм на электромагнитное излучение в соответствии с более высокими допустимыми уровнями, основанными на международных стандартах безопасности. Важно также упростить процедуры получения заключений, необходимых для строительства и эксплуатации сетей связи.

Скорее всего, в России не удастся развернуть 5G в так называемом «золотом диапазоне», поскольку он уже используется военными и космическими структурами. Не приведет ли это к тому, что наш российский 5G окажется «не такой», как во всем мире?

Если мы говорим о среднем диапазоне частот, то диапазон 3,3 – 3,8 ГГц сегодня широко рассматривается как предлагающий̆ оптимальный̆ баланс между покрытием и емкостью. Большинство операторов по всему миру запускают сети именно в этом диапазоне. Что касается диапазона 4,8–4,99 ГГц, то он был выделен всего в нескольких странах, главным образом в качестве резервного или дополнительного диапазона для 3,5 ГГц, или для конкретных локализованных случаев использования.

В связи с этим экосистема доступного оборудования для сетей 5G может быть ограничена в диапазоне 4,8 ГГц.

Также в диапазоне 4,8 ГГц более высокие требования к плотности сайтов и худшее покрытие внутри помещений в сравнении с диапазоном 3,5 ГГц. Это обусловлено законами физики и более ограниченными характеристиками распространения радиоволн в этой полосе. Все эти факторы приведут к удорожанию развертывания и эксплуатации сетей связи в диапазоне 4,8 ГГц. Кроме того, страны, желающие использовать эту полосу для мобильной связи, должны координировать свои действия с соседними, чтобы не создавать недопустимых помех. Данное требование также может существенно ограничить использование данного диапазона для сетей 5G в ряде приграничных районов.

Увеличится ли плата за услуги мобильной связи после появления 5G?

На некоторых рынках, где уже доступен 5G, тарифные планы с 5G на 10-20 % дороже, чем с LTE, в особенности это касается безлимитных планов. Пользователи некоторых стран, в частности, США, Китая и Южной Кореи готовы платить больше за доступ к возможностям сетей 5G, но с ростом распространения технологии тарифы с 5G перестанут быть премиальными.

Известно, что для поддержки 5G мобильным телефоном необходим специальный модем. Нужно ли менять SIM-карту для подключения к сетям пятого поколения?

С повсеместным распространением 5G будет набирать популярность технология eSIM. eSIM – это спецификация, разработанная GSMA, которая позволяет удаленно загружать профиль оператора на защищенный модуль в телефоне. В телефоне могут храниться профили нескольких операторов, что особенно удобно в путешествиях. Российские операторы уже запустили поддержку eSIM на своих сетях, пока в лимитированном формате из-за регуляторных ограничений, которые, будем надеяться, в скором времени устранят.



На ваш взгляд, насколько затянется переход с 4G на 5G в России? Останется ли 4G актуальным?

4G только в прошлом году стал доминирующим стандартом на российском рынке по доле от общего числа подключений, порядка 40%. Операторы по-прежнему инвестируют значительные средства в улучшение покрытия сетей 4G. Как я уже говорил, ожидается, что 5G займет более-менее существенную долю рынка в 20% от общего числа подключений не ранее 2025 года.

Все это время доля 4G будет расти, а в дальнейшем стандарты будут сосуществовать, как это было с предыдущими поколениями связи.

Стоит также отметить, что большинство существующих сетей 5G в мире построены на неавтономной архитектуре (NSA), при развертывании сети радиодоступа (RAN) может использоваться существующая опорная сеть LTE для управления сетями доступа 4G и 5G.

Будут ли отключать сети 2G и 3G? Есть ли в этом необходимость?

В мире постепенно набирает обороты тренд на отключение сетей 2G и 3G. По количеству отключений доминируют страны АТР и Северной Америки. Операторы идут на отключение сетей предыдущих поколений связи, чтобы расчистить частоты для более производительных и эффективных с точки зрения использования спектра сетей 4G и 5G, а также для снижения операционных затрат. В России операторы также перераспределяют диапазоны, по которым регулятором принято решение о технологической нейтральности, под нужды 4G.

В целом отключение сетей 2G и 3G – это долгий процесс, который не случится в ближайшем будущем.

Связано это с тем, что у большой части населения еще долгое время будут сохраняться в использовании устройства с поддержкой этих стандартов, есть масса М2М устройств, работающих в 2G, чья миграция сопряжена с определенными затратами, а также ввиду размеров страны, есть районы, куда еще не пришли сети 4G.



Чем сеть 5G принципиально отличается от 4G, если речь идет о качестве связи?

5G обеспечит революционное изменение возможностей̆ и функциональности сетей по сравнению с 4G. 5G предлагает в 10–100 раз более высокую скорость передачи данных и время задержки до 10 раз меньше, чем в сетях 4G. Кроме того, сеть обеспечит эффективную поддержку большого количества подключений, раскрывая потенциал технологий Интернета вещей (IoT).

Почему сети предыдущего поколения не поддерживают такие же высокие скорости, как 5G? Какие технологии помогают обеспечить такую скорость?

Улучшенная производительность сетей 5G будет обеспечиваться за счет новой архитектуры сети, когда вычислительные процессы и хранение данных осуществляются максимально близко к конечному пользователю, а также доступа к большей̆ полосе спектра и уплотнения сети и использования более эффективных радиотехнологий (например, антенны MIMO — с многоканальным входом и многоканальным выходом). Такие антенны передают радиосигналы только там, где это необходимо. Работа же обычных антенн аналогична освещению большой площади прожектором. Новые антенны действуют по аналогии с фонариком, обеспечивая покрытие связью только там, где она требуется в конкретный момент времени, что позволяет снизить уровень нежелательных сигналов.

Ждет ли Россию, на ваш взгляд, война с 5G-вышками, какую мы наблюдали в других странах, например в Великобритании? Не станет ли это проблемой на пути развертывания сетей пятого поколения в нашей стране? Почему люди боятся этой технологии?

Дебаты о возможном влиянии электромагнитного излучения на здоровье велись на протяжении существования всех стандартов связи. С развитием 5G, где используются малые соты и частоты в миллиметровом диапазоне, дискуссии возобновились с новой силой. В некоторых медиа и социальных сетях стала распространяться дезинформация о сетях 5G, провоцирующая страх, агрессию и вандализм в отношении критически важных объектов инфраструктуры и работников технического обслуживания.

У людей всегда был страх перед новыми технологиями, будь то железная дорога, электричество или текстильный станок.

Причины у страха могут быть самыми разными. В 19 веке в Англии было целое движение луддитов, которые боролись против внедрения машин в ходе промышленной революции из-за страха потерять работу.

Возвращаясь к 5G, стоит отметить, что мобильные технологии по всему миру работают в соответствии с руководящими принципами, которые ограничивают неблагоприятное воздействие электромагнитных полей на здоровье человека. В 2020 году международные руководящие принципы безопасности были обновлены после 20 лет дополнительных исследований, включая 5G в различных частотных диапазонах, оценки рисков для здоровья остались без изменений, нет выявленных рисков для здоровья при использовании мобильного телефона.



Существуют ли успешные кейсы по масштабному развертыванию 5G в других странах мира?

Внедрение 5G идет опережающими темпами во многих странах. Наиболее впечатляющие результаты у Южной Кореи, где операторы построили уже более 115 тысяч сайтов и покрыли сетями 5G территорию, на которой проживает 90% населения страны, Китая с более чем 110 миллионами абонентов 5G, и США, где операторы активно разворачивают сети 5G под самые разные задачи и уже обеспечили покрытие в крупнейших городах.

Дала ли пандемия импульс для развития телеком-индустрии? или российский телеком-рынок переживает кризис, как и многие другие отрасли?

Можно сказать с уверенностью, что пандемия в очередной раз продемонстрировала важность стабильной и качественной связи для общества, а также ключевую роль операторов в поддержании жизнедеятельности ключевых отраслей экономики. В то же время на сети операторов нагрузка возросла в разы, что не отразилось на выручке. Напротив, операторы столкнулись с определенными финансовыми трудностями, так как практически ушла выручка от услуг роуминга, пользователи стали пытаться оптимизировать свои траты на связь.

Знаете ли вы о проекте спутникового интернета Илона Маска Starlink? На ваш взгляд, получится ли у Маска вытеснить с рынка остальных операторов, предлагающих интернет-услуги, или хотя бы потеснить их?

Starlink — безусловно интересный проект. В первую очередь он целится в нишу беспроводного фиксированного доступа (FWA), если мы говорим об услугах, которые предоставляют операторы связи. Система передает сигнал на устройства размером со спутниковую тарелку, которые можно устанавливать в труднодоступных местах, куда дорого тянуть оптоволоконный кабель. Можно также устанавливать приемники на транспорт, например, поезда. То есть Stalink не заходит в нишу мобильных носимых устройств, в которой преимущественно работают операторы мобильной связи. Возможно, Starlink может быть комплементарен операторам, предоставляя транспортный линк на базовые станции в отдаленных районах. Стоит отметить, что Starlink будет необходимо получать частоты в странах предоставления услуг, а также соблюдать локальные регуляторные требования.