ВБ поддерживает Грузию в использовании цифровых технологий для повышения ее экономической конкурентоспособности

БАКУ /Trend/ - Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 35,7 миллионов евро (40 миллионов долларов) для проекта Log-in Georgia, который направлен на подключение людей, предприятий и учреждений по всей сельской Грузии к высококачественному доступному широкополосному Интернету и продвижение об использовании цифровых сервисов, сообщили Trend в ВБ.

"Посредством этого проекта банк поддержит Национальную стратегию развития широкополосной связи Грузии на 2020-2025 годы, объявленную правительством в январе 2020 года. Проект поможет подключить до 1 000 деревень, включая поселения в горных регионах, к высококачественной и доступной широкополосной связи. Почти 500 000 человек, проживающих в местах, в настоящее время не обслуживаемых высококачественными широкополосными услугами, получат выгоду от развертывания инфраструктуры широкополосной связи, предусмотренной проектом", - говорит банк.

Как сообщает ВБ, он поддерживает цель Грузии по использованию цифровых технологий для повышения своей экономической конкурентоспособности и, таким образом, предоставления лучших рабочих мест и возможностей для всего населения страны.

"Проект Log-in Georgia поможет Грузии преодолеть экономический дуализм, гарантируя, что люди и предприятия в сельской местности будут иметь такой же доступ к возможностям, что и их городские коллеги. Он будет делать это за счет инвестиций в расширение цифровой связи в регионах Грузии и продвижения цифровых услуг. Это поможет ускорить экономическое развитие Грузии, еще больше укрепит ее позиции в качестве инновационного центра и страны, привлекательной для инвестиций, и обеспечит устойчивое восстановление после пандемии COVID-19", - отметили в банке.

Проект Log-in Georgia состоит из трех компонентов: расширение доступа к доступному широкополосному Интернету; содействие использованию цифровых услуг с широкополосной связью; и сопровождение реализации проекта.

По данным ВБ, за счет увеличения охвата услугами высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет в сельских населенных пунктах, Проект поможет расширить использование цифровых услуг посредством программ обучения и наращивания потенциала по всей стране. Таким образом, Проект будет продвигать цифровые финансовые услуги и электронную коммерцию, а также онлайн-услуги электронного правительства. Проект также будет способствовать продвижению дистанционного электронного обучения и телемедицины.

По сообщению банка, проект будет реализован предпринимательским некоммерческим юридическим лицом Open Net в течение пяти лет при поддержке Комиссии по коммуникациям и под надзором Министерства экономики и устойчивого развитии Грузии.

(Автор Мамедова Тамилла Редактор: Наталья Кочнева)