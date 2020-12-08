На освобожденных территориях Азербайджана сданы в эксплуатацию несколько мобильных станций

БАКУ/Trend/ - Проект Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана под названием «Вот такие дела» подготовил видеосюжет о создании первой сети мобильной связи в Карабахе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, в видеосюжете представлена ​​подробная информация о процессе создания первой сети мобильной связи в освобожденном от оккупации Карабахе.

Отмечается, что первые связисты, побывавшие на наших освобожденных землях, построили в Джебраиле станцию ​​«Зафар» (Zəfər).

Они также построили и сдали в эксплуатацию станцию «ШАКИР» (ŞAKİR), что является сокращением названия радиостанции "Шуша-Агдам-Кельбаджар İmplementation Radio" ("Şuşa-Ağdam-Kəlbəcər İmplementation Radio"), а также станцию «Шуша» в центре одноименного города.

Напомним, что на освобожденных от оккупации землях Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, на основе современных технологий, будет построена телекоммуникационная и почтовая инфраструктура, расширено теле- и радиовещание, будут предоставлены современные услуги пассажирских перевозок.

Населению освобожденных территорий будут предоставлены качественные транспортные, телекоммуникационные и почтовые услуги.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev