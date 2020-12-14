Ростелеком увеличил мощность доступа Узбектелекома к российскому сегменту сети Интернет

БАКУ /Trend/ - В 2020 году "Ростелеком" выполнил работы по увеличению мощности доступа к российскому сегменту сети Интернет в интересах акционерной компании (АК) "Узбектелеком".

Об этом сообщили Trend в публичном акционерном обществе (ПАО) "Ростелеком".

Как отметили в компании, в 2020 году в интересах клиентов ПАО "Ростелеком" были организованы новые клиентские сервисы в направлении Москва/ Пуэрто-Плата Франкфурт – Ташкент, в том числе по технологии L2 VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть).

Кроме того, с целью сотрудничества по предоставлению услуг доступа в интернет и организации международных транзитных каналов в Узбекистане, в настоящий момент идут обсуждения о новых планах по апгрейду доступа к сети Интернет и новым транзитным проектам в интересах АК "Узбектелеком" и ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, в 2020 году рост интернет-трафика в Узбекистане возрос, как и в других странах СНГ, в связи с пандемией и переходом населения Узбекистана на удаленный режим работы и обучения.

ПАО "Ростелеком" является крупнейшим в России интегрированным провайдером цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн., платного ТВ "Ростелекома" — 10,7 млн. пользователей, из них свыше 5,9 млн. подключено к услуге "Интерактивное ТВ". Дочерняя компания "Ростелекома" оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн. абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

АК "Узбектелеком" - крупнейший оператор телекоммуникаций Узбекистана, охватывающий всю территорию республики. Компания предоставляет услуги аренды каналов операторам и провайдерам фиксированной и мобильной связи, международной и междугородней связи, оказывает все виды услуг голосовой связи и передачи данных, доступа к сети Интернет, видеоконференцсвязи, мобильной и стационарной связи в стандартах CDMA-450 и GSM и организует каналы для передачи программ телевизионного и радиовещания.

(Автор: Клавдия Ромакаева Редактор: Наталья Кочнева)

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