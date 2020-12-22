В Азербайджане будет создан национальный Data-центр «Правительственное облако» (версия 2)

(первая версия в 14:26)

БАКУ /Trend/ - На базе Data-центра, функционирующего при ООО "AzInTelecom" министерства транспорта, связи и высоких технологий, будет создан Национальный Data-центр «Правительственное облако» (G-cloud), сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Эти работы осуществляются на основании Переходного плана о мерах в сфере создания «Правительственного облака» (G-cloud) и cloud-услуг.

Национальный Data-центр будет обеспечивать устойчивую работу «Правительственного облака», восстановление работы из архива и защиту информации во время кибератак, чрезвычайных ситуаций и военного положения.

В настоящее время разрабатывается инфраструктура проекта и, в соответствии с Переходным планом, начнется миграция государственных структур в «Правительственное облако».

Отметим, что «Правительственное облако» является крупным проектом, который включает в себя сокращение расходов в государственном управлении и повышение координации между государственными структурами путем эффективной интеграции государственных информационных систем и резервов в единую платформу.

Реализация проекта «Правительственное облако» позволит обеспечить эксплуатацию государственных информационных систем, развертывание их инфраструктуры и формирование стандартов, а также сократит затраты на создание и хранение информационных систем в государственном управлении и формирование централизованной инфраструктуры для государственных учреждений. Таким образом, будет создана возможность для оптимизации расходов, необходимых государственным структурам для информационных технологий, создания и предоставления электронных услуг, обеспечения организации информационных систем в качественной, стабильной и безопасной инфраструктуре, основанной на более современных стандартах.

С реализацией проекта «Правительственного облака» государственные учреждения смогут сократить расходы на ИТ-инфраструктуру. Таким образом, облачные технологии позволяют более эффективно использовать ресурсы, обеспечивая управление ИТ-инфраструктурой с единой платформы на основе «бассейнового принципа».

Новые дата-центры на основе современных мировых стандартов по облачным услугам будут приведены в соответствие с международным сертификатом Uptime Institute организации TIER III, стандартами по предоставлению и управлению ИТ-услугами ISO-20000 и информационной безопасности ISO 27001. Также оборудование, используемое в дата-центрах, будет управляться по принципу «N+». Это, в свою очередь, означает использование второго резервного оборудования с целью обеспечения непрерывности обслуживания в случае проведения любых профилактических работ на оборудовании или возникновения технической неисправности. Таким образом, правильное и надежное управление информационными технологиями в 99,982% случаях обеспечит уровень устойчивости для безопасного выполнения этого процесса.

Государственные учреждения, подключенные к «Правительственному облаку», смогут управлять выделенными для них ИТ-ресурсами через платформу самоуправления.

Отметим, что министерство транспорта, связи и высоких технологий разработало архитектуру «Правительственного облака».

В соответствии с архитектурой, деятельность «Правительственного облака» планируется осуществлять через четыре Дата-центра (активный, резервный, архивный и тестовый).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)